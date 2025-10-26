Грабители Лувра угнали автовышку из одноименной коммуны

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автовышка, которую использовали грабители парижского Лувра, была угнана из одноименной коммуны, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Автовышка, которую использовали грабители парижского Лувра, была угнана из одноименной коммуны, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche

"Ее угнали 10 октября в коммуне – и я это не придумываю – которая называется Лувр, она расположена в (департаменте – ред.) Валь-д'Уаз", - сообщила Беко.

Она рассказала, что злоумышленники под ложным именем связались с организацией, которая сдает такого рода технику в аренду. Они заявили, что планируют переезд и назначили встречу в этой коммуне. Когда сотрудник организации прибыл на место, двое неизвестных отобрали у него автовышку и скрылись.

Следователи пытаются выяснить, где находился этот автомобиль в период между днем его угона и днем ограбления Лувра. Также изучается возможная причастность угонщиков к ограблению Лувра.