Грабители Лувра угнали автовышку из одноименной коммуны

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Автовышка, которую использовали грабители парижского Лувра, была угнана из одноименной коммуны, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche
.
"Ее угнали 10 октября в коммуне – и я это не придумываю – которая называется Лувр, она расположена в (департаменте – ред.) Валь-д'Уаз", - сообщила Беко.
Она рассказала, что злоумышленники под ложным именем связались с организацией, которая сдает такого рода технику в аренду. Они заявили, что планируют переезд и назначили встречу в этой коммуне. Когда сотрудник организации прибыл на место, двое неизвестных отобрали у него автовышку и скрылись.
Следователи пытаются выяснить, где находился этот автомобиль в период между днем его угона и днем ограбления Лувра. Также изучается возможная причастность угонщиков к ограблению Лувра.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже
и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.