https://ria.ru/20251026/luvr-2050631943.html
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей - РИА Новости, 26.10.2025
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T00:48:00+03:00
2025-10-26T00:48:00+03:00
2025-10-26T10:52:00+03:00
париж
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049289326_0:265:3076:1995_1920x0_80_0_0_bfecaba6b50f337236acbea66fe1b5a5.jpg
https://ria.ru/20251025/luvr-2050507911.html
https://ria.ru/20251023/luvr-2050193718.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049289326_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_92e555dee44579bea996ed2496cda541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, в мире
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
В прокуратуре Парижа круглосуточно держат на контроле дело об ограблении Лувра
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche
.
"До этого их было около 60, теперь их более сотни… следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется", - заявила Беко.
Она отметила, что в парижской прокуратуре держат это дело на контроле круглосуточно.
По ее данным, криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов, идет их анализ. Кроме того, следователи продолжают изучать кадры с камер для установления местоположения грабителей.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.