В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
00:48 26.10.2025 (обновлено: 10:52 26.10.2025)
В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей
Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche. РИА Новости, 26.10.2025
париж, франция
Париж, Франция, В мире
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche.
"До этого их было около 60, теперь их более сотни… следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется", - заявила Беко.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
СМИ: часть драгоценностей Лувра передали под надзор ЦБ Франции
Вчера, 00:11
Она отметила, что в парижской прокуратуре держат это дело на контроле круглосуточно.
По ее данным, криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов, идет их анализ. Кроме того, следователи продолжают изучать кадры с камер для установления местоположения грабителей.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Побег грабителей из Лувра - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Побег грабителей из Лувра сняли на видео
23 октября, 19:21
 
ПарижФранцияВ мире
 
 
