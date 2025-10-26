В деле об ограблении Лувра участвуют более ста следователей

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Более 100 следователей задействованы в рамках дела об ограблении парижского Лувра, заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche

"До этого их было около 60, теперь их более сотни… следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется", - заявила Беко.

Она отметила, что в парижской прокуратуре держат это дело на контроле круглосуточно.

По ее данным, криминалисты получили более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и другого рода следов, идет их анализ. Кроме того, следователи продолжают изучать кадры с камер для установления местоположения грабителей.