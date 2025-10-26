Дмитриев: Паулина Луна работает над встречей с российскими законодателями

МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна работает над встречей законодателей РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"От имени российского народа мы хотим отметить ваши усилия в области мира и диалога", – добавил он, вручая Луне букет цветов.