Дмитриев: Паулина Луна работает над встречей с российскими законодателями
16:37 26.10.2025 (обновлено: 16:38 26.10.2025)
Дмитриев: Паулина Луна работает над встречей с российскими законодателями
Конгрессвумен Анна Паулина Луна работает над встречей законодателей РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 26.10.2025
Дмитриев: Паулина Луна работает над встречей с российскими законодателями

МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна работает над встречей законодателей РФ и США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"И вы уже весьма известны в России, потому что работаете над первым визитом нашей Думы... и встречей с конгрессменами США", – сказал Дмитриев в начале встречи с Луной.
"От имени российского народа мы хотим отметить ваши усилия в области мира и диалога", – добавил он, вручая Луне букет цветов.
Ранее в сентябре в офисе Луны сообщали РИА Новости, что РФ и США ведут работу по организации встречи законодателей из обеих стран на "нейтральной" территории.
Там же отмечали, что конгрессмены хотели бы встретиться со своими российским коллегами в Вашингтоне.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Российская делегация встретилась с конгрессвумен Луной, сообщил Дмитриев
