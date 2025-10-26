Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство, сообщила его пресс-служба.

"В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита", - приводит сообщение пресс-службы портал Delfi

Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.

На этой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Беларуси. Задержаны четверо подозреваемых.

Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.