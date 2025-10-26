https://ria.ru/20251026/litva-2050728107.html
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов - РИА Новости, 26.10.2025
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее...
2025-10-26T15:45:00+03:00
2025-10-26T15:45:00+03:00
2025-10-26T15:45:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
калининград
гитанас науседа
литва
белоруссия
калининград
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство, сообщила его пресс-служба.
"В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью
и ограничение калининградского транзита", - приводит сообщение пресс-службы портал Delfi
.
Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву
метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.
На этой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Беларуси. Задержаны четверо подозреваемых.
Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область
и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России
было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море
на судах и паромах.