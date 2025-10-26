Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050775372.html
Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине
Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине
Нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине, честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:56:00+03:00
2025-10-26T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_96d879bbbf1f44c5a04098f9dd13163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине

Лавров: нечестно спрашивать, когда Россия остановит боевые действия на Украине

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине, честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех нацменьшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но при этом спрашивают – когда вы собираетесь закончить войну? Когда вы согласитесь на прекращение огня? Это нечестно! Честным будет, если вы скажете украинцам, чтобы они, прежде всего, восстановили языковые права, все права национальных меньшинств, потому что это закреплено в их конституции. А вы в нарушение конституции принимаете столько законодательных актов, в том числе, кстати, и законодательство, которое дискриминирует венгерское нацменьшинство на Западной Украине", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Ультраханг".
"Поэтому, я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье? На самом деле, мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона. Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например, Брянскую, Белгородскую, Курскую области", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
19 августа, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала