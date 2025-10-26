Лавров раскритиковал вопрос о прекращении боевых действий на Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине, честным будет потребовать от Киева восстановить языковые права и права всех нацменьшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Но при этом спрашивают – когда вы собираетесь закончить войну? Когда вы согласитесь на прекращение огня? Это нечестно! Честным будет, если вы скажете украинцам, чтобы они, прежде всего, восстановили языковые права, все права национальных меньшинств, потому что это закреплено в их конституции. А вы в нарушение конституции принимаете столько законодательных актов, в том числе, кстати, и законодательство, которое дискриминирует венгерское нацменьшинство на Западной Украине", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Ультраханг".
"Поэтому, я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье? На самом деле, мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона. Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например, Брянскую, Белгородскую, Курскую области", - добавил министр.
