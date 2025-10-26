https://ria.ru/20251026/lavrov-2050774671.html
Лавров прокомментировал отношения России и Венгрии
Лавров прокомментировал отношения России и Венгрии
Отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии не мешают двум странам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2025
Лавров: негативные страницы общей истории не мешают сотрудничеству РФ и Венгрии
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии не мешают двум странам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это часть нашей истории (отрицательные страницы в общей истории России
и Венгрии
- ред.). Мы дали свою оценку, Венгрия дала свою оценку. Теперь мы живем новой жизнью, помня обо всех периодах нашей истории. Были хорошие времена, были не очень хорошие, были и плохие, но они остаются в нашей памяти, они остаются частью истории, и они не мешают нам развивать взаимовыгодное сотрудничество: политическое, экономическое, технологическое и так далее", - сказал Лавров
в интервью YouTube-каналу
"Ультраханг".
По словам министра, российская сторона и венгерские коллеги давно договорились, что будут честно, без эмоций и без переосмысления относиться к истории. Как напомнил Лавров, президент России Владимир Путин
ранее уже заявлял, что политика СССР
относительно событий 1956 года в Венгрии была ошибочной.
"Не нужно разжигать пожар вокруг этого вопроса. Хотя, возможно, в Венгрии и России найдутся те - особенно эмигранты, - кто хотел бы вбить клин в наши отношения и попытаться "раскачать" эту историю", - добавил министр.
В Венгрии 23 октября - день памяти о событиях 1956 года.