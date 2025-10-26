https://ria.ru/20251026/lavrov-2050774328.html
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
Заявления о необходимости прекращения огня на Украине вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:48:00+03:00
2025-10-26T19:48:00+03:00
2025-10-26T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251026/putin-2050774123.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
Лавров: Европа пытается выкрутить руки США, говоря о прекращении огня на Украине
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заявления о необходимости прекращения огня на Украине вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг
" он указал, что после российско-американского саммита на Аляске
лидер США Дональд Трамп
прямо высказался в поддержку долгосрочного урегулирования на Украине
.
"Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит – это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят, и стараются "выкрутить руки" этой администрации", - сказал глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин
и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.