Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 26.10.2025
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заявления о необходимости прекращения огня на Украине вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу "Ультраханг" он указал, что после российско-американского саммита на Аляске лидер США Дональд Трамп прямо высказался в поддержку долгосрочного урегулирования на Украине.
"Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит – это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят, и стараются "выкрутить руки" этой администрации", - сказал глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
