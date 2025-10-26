Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" министру задали вопрос о том, содержат ли российские условия для переговоров по Украине гибкость, например, в вопросе о территориях. В частности, применительно к землям Донбасса, которые еще находятся под контролем ВСУ, а также к Херсону и Запорожью.
"Это всё обсуждается в самых разных форматах. Президент России Владимир Путин регулярно затрагивал этот вопрос в ответах на вопросы журналистов, а также при встречах с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и всеми теми, кто заинтересован лучше понять позицию России. У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует", - сказал он, отвечая на указанный вопрос.
При этом министр подчеркнул, что речь идет об исторически русских землях. "Новые" территории, которые вы упомянули, на самом деле не "новые" территории, а исторические русские земли. Да, после распада Советского Союза они оказались внутри бывшей Украинской ССР", - пояснил министр.