Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр подчеркнул, что речь идет об исторически русских землях. "Новые" территории, которые вы упомянули, на самом деле не "новые" территории, а исторические русские земли. Да, после распада Советского Союза они оказались внутри бывшей Украинской ССР", - пояснил министр.