Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050771460.html
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине
Территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:37:00+03:00
2025-10-26T19:37:00+03:00
в мире
украина
донбасс
россия
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050771284.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, россия, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Лавров рассказал об обсуждении вопроса территорий в конфликте на Украине

Лавров рассказал об обсуждении вопроса о территориях в урегулировании по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Территориальный вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта обсуждается в разных форматах, о нем говорил с другими лидерами и российский президент, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг" министру задали вопрос о том, содержат ли российские условия для переговоров по Украине гибкость, например, в вопросе о территориях. В частности, применительно к землям Донбасса, которые еще находятся под контролем ВСУ, а также к Херсону и Запорожью.
"Это всё обсуждается в самых разных форматах. Президент России Владимир Путин регулярно затрагивал этот вопрос в ответах на вопросы журналистов, а также при встречах с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и всеми теми, кто заинтересован лучше понять позицию России. У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует", - сказал он, отвечая на указанный вопрос.
При этом министр подчеркнул, что речь идет об исторически русских землях. "Новые" территории, которые вы упомянули, на самом деле не "новые" территории, а исторические русские земли. Да, после распада Советского Союза они оказались внутри бывшей Украинской ССР", - пояснил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров рассказал, поднимался ли вопрос новых переговоров с США
19:35
 
В миреУкраинаДонбассРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала