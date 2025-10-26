Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 26.10.2025 (обновлено: 19:39 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050771092.html
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:34:00+03:00
2025-10-26T19:39:00+03:00
россия
сша
в мире
будапешт
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251026/lavrov-2050771284.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, будапешт, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, В мире, Будапешт, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть

Лавров: инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему существует

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.
В интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг" Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Будапеште, российский лидер согласился и предложил подготовить встречу. После чего, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с Лавровым.
"Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", - пояснил российский министр.
"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что всё зависит от инициатора", - добавил Лавров.
Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, четкой договоренности о датах проведения саммита лидеров РФ и США не было, а говорить об отмене встречи Путина и Трампа неправильно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лавров рассказал, поднимался ли вопрос новых переговоров с США
19:35
 
РоссияСШАВ миреБудапештСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала