Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть - РИА Новости, 26.10.2025
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:34:00+03:00
2025-10-26T19:34:00+03:00
2025-10-26T19:39:00+03:00
Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.
В интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг
" Лавров
напомнил, что президент США Дональд Трамп
в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину
встретиться в Будапеште
, российский лидер согласился и предложил подготовить встречу. После чего, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио
с Лавровым.
"Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", - пояснил российский министр.
"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что всё зависит от инициатора", - добавил Лавров.
Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, четкой договоренности о датах проведения саммита лидеров РФ и США не было, а говорить об отмене встречи Путина и Трампа неправильно.