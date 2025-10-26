Лавров заявил, что инициатива провести встречу с США есть

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

"Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", - пояснил российский министр.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что всё зависит от инициатора", - добавил Лавров.