Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 26.10.2025 (обновлено: 20:53 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/kuban-2050777242.html
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек - РИА Новости, 26.10.2025
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек
Пьяный водитель врезался в легковушку и наехал на двоих людей в Краснодарском крае, один из пострадавших в больнице, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T20:31:00+03:00
2025-10-26T20:53:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ленинградский район
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
https://ria.ru/20250310/dtp-2004042911.html
россия
краснодарский край
ленинградский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, ленинградский район, lada vesta
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, Lada Vesta
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек

На Кубани пьяный водитель врезался в легковушку и наехал на двух человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в легковушку и наехал на двоих людей в Краснодарском крае, один из пострадавших в больнице, сообщили в региональном главке МВД.
"Ночью 26 октября в ОМВД России по Ленинградскому району поступило сообщение от очевидцев о том, что вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской произошло ДТП. Предварительно установлено, что 22-летний местный житель за рулем автомобиля "Нива" врезался в припаркованную Lada, а после совершил наезд на двух молодых людей 24-х и 20-лет. В результате ДТП 20-летний мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.
Водителя установили и доставили в полицию для разбирательства. Отмечается также, что за управление авто в состоянии опьянения на него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Конфликт, как сообщают местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль.
"Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", - прокомментировали в краевом управлении МВД.
По факту наезда управление СК по Краснодарскому краю организовало доследственную проверку, сообщили в ведомстве. Опрашиваются очевидцы и сам водитель.
На месте ДТП в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену
10 марта, 11:21
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЛенинградский районLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала