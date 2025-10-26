https://ria.ru/20251026/kuban-2050777242.html
На Кубани пьяный водитель наехал на двух человек
Пьяный водитель врезался в легковушку и наехал на двоих людей в Краснодарском крае, один из пострадавших в больнице, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.10.2025
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в легковушку и наехал на двоих людей в Краснодарском крае, один из пострадавших в больнице, сообщили в региональном главке МВД.
"Ночью 26 октября в ОМВД России по Ленинградскому району
поступило сообщение от очевидцев о том, что вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской произошло ДТП. Предварительно установлено, что 22-летний местный житель за рулем автомобиля "Нива" врезался в припаркованную Lad
a, а после совершил наезд на двух молодых людей 24-х и 20-лет. В результате ДТП 20-летний мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.
Водителя установили и доставили в полицию для разбирательства. Отмечается также, что за управление авто в состоянии опьянения на него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ
.
Конфликт, как сообщают местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль.
"Транспортные средства изъяты на спецстоянку. В полицию заявлений по факту драки не поступало. Проводится проверка", - прокомментировали в краевом управлении МВД.
По факту наезда управление СК
по Краснодарскому краю
организовало доследственную проверку, сообщили в ведомстве. Опрашиваются очевидцы и сам водитель.