В Малайзии проходит протест против визита Трампа

Жители Малайзии вышли на протест в Куала-Лумпуре против визита Трампа
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. В столице Малайзии Куала-Лумпуре проходит протест на фоне визита президента США Дональда Трампа в страну, участники требуют "прекратить американский империализм", освободить сектор Газа и "вернуть Трампа домой", передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня днем группа людей собралась на площади Мердека на митинг "Собрание против Трампа
", чтобы выразить протест против ситуации в Газе и показать свою солидарность с Палестиной
. Протестующие размахивали палестинскими флагами.
Как убедился корреспондент РИА Новости, участники протеста скандировали лозунги "Трамп, иди домой", "Долой американский империализм" и "Введите санкции против Израиля".
Для поддержания порядка на протесте присутствовали сотрудники полиции. Изначально митинг был запланирован в парке Ампанг напротив места проведения саммита АСЕАН, но организаторы в последний момент перекрыли его для публики.