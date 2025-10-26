Рейтинг@Mail.ru
10:55 26.10.2025 (обновлено: 11:56 26.10.2025)
В Малайзии проходит протест против визита Трампа
в мире, палестина, дональд трамп
В мире, Палестина, Дональд Трамп
Жители Малайзии вышли на протест в Куала-Лумпуре против визита Трампа

© AP Photo / Vincent ThianЛоготип АСЕАН
Логотип АСЕАН - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Логотип АСЕАН. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. В столице Малайзии Куала-Лумпуре проходит протест на фоне визита президента США Дональда Трампа в страну, участники требуют "прекратить американский империализм", освободить сектор Газа и "вернуть Трампа домой", передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня днем группа людей собралась на площади Мердека на митинг "Собрание против Трампа", чтобы выразить протест против ситуации в Газе и показать свою солидарность с Палестиной. Протестующие размахивали палестинскими флагами.
Как убедился корреспондент РИА Новости, участники протеста скандировали лозунги "Трамп, иди домой", "Долой американский империализм" и "Введите санкции против Израиля".
Для поддержания порядка на протесте присутствовали сотрудники полиции. Изначально митинг был запланирован в парке Ампанг напротив места проведения саммита АСЕАН, но организаторы в последний момент перекрыли его для публики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп назвал протестующих против его политики отбросами
23 октября, 23:55
 
В миреПалестинаДональд Трамп
 
 
