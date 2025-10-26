Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с лидером США Дональдом Трампом выразил готовность быть посредником в урегулировании напряжённой ситуации вокруг Венесуэлы, сообщил журналистам глава МИД Мауру Вьейра.
Лула да Силва и Трамп провели встречу в воскресенье в Малайзии.
Трамп возродил доктрину Монро. Но Мэрилин Монро
23 октября, 08:00
"Президент Лула да Силва сказал, что Южная Америка - это регион мира, и он выразил готовность быть переговорщиком в вопросе Венесуэлы, чтобы найти решения, которые бы устроили обе стороны", - сказал министр.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC также сообщал, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле . Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.