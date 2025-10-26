Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/krizis-2050750745.html
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 26.10.2025
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с лидером США Дональдом Трампом выразил готовность быть посредником в урегулировании напряжённой... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:57:00+03:00
2025-10-26T17:57:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
бразилия
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f62e8cf0188ddab155cec4389c2db87.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049874169.html
https://ria.ru/20251025/venesuela-2050512870.html
венесуэла
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973178586_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_16745150efb9d9e83d84080d6e08cf7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп
Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы

Президент Бразилии предложил Трампу помощь в урегулировании кризиса с Венесуэлой

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с лидером США Дональдом Трампом выразил готовность быть посредником в урегулировании напряжённой ситуации вокруг Венесуэлы, сообщил журналистам глава МИД Мауру Вьейра.
Лула да Силва и Трамп провели встречу в воскресенье в Малайзии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп возродил доктрину Монро. Но Мэрилин Монро
23 октября, 08:00
"Президент Лула да Силва сказал, что Южная Америка - это регион мира, и он выразил готовность быть переговорщиком в вопросе Венесуэлы, чтобы найти решения, которые бы устроили обе стороны", - сказал министр.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC также сообщал, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле . Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу на английском языке
Вчера, 01:34
 
В миреВенесуэлаСШАБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала