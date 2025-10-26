Лула да Силва готов стать переговорщиком в урегулировании вокруг Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с лидером США Дональдом Трампом выразил готовность быть посредником в урегулировании напряжённой ситуации вокруг Венесуэлы, сообщил журналистам глава МИД Мауру Вьейра.