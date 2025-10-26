Зиновьев назвал причину ухудшения безопасности Корейского полуострова

СЕУЛ, 26 окт — РИА Новости. Шаги КНДР по наращиванию военного потенциала – это реакция на угрозы ее безопасности со стороны США и их союзников, Москва относится с пониманием к действиям Пхеньяна, заявил РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.