Зиновьев назвал причину ухудшения безопасности Корейского полуострова
07:46 26.10.2025 (обновлено: 07:47 26.10.2025)
Зиновьев назвал причину ухудшения безопасности Корейского полуострова
Шаги КНДР по наращиванию военного потенциала – это реакция на угрозы ее безопасности со стороны США и их союзников, Москва относится с пониманием к действиям... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T07:46:00+03:00
2025-10-26T07:47:00+03:00
в мире
сша
кндр (северная корея)
москва
георгий зиновьев
южная корея
сша
кндр (северная корея)
москва
южная корея
2025
в мире, сша, кндр (северная корея), москва, георгий зиновьев, южная корея
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Москва, Георгий Зиновьев, Южная Корея
СЕУЛ, 26 окт — РИА Новости. Шаги КНДР по наращиванию военного потенциала – это реакция на угрозы ее безопасности со стороны США и их союзников, Москва относится с пониманием к действиям Пхеньяна, заявил РИА Новости в интервью посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Россия рассматривает ухудшение ситуации в сфере безопасности на полуострове как результат политики США и их союзников, которые на протяжении последних лет проводили политику расширения и углубления масштабных военных игр и маневров, нацеленных прежде всего против интересов безопасности КНДР", — сказал дипломат.
Он отметил, что Москва с пониманием относится к оборонным шагам Пхеньяна, видя в них реакцию на усиление трехстороннего военного взаимодействия между США, Республикой Кореи и Японией, что приводит к ухудшению ситуации в сфере безопасности.
"На этом фоне ответные шаги КНДР воспринимаются Россией как реакция на угрозы её безопасности и встречаются с пониманием", — заявил Зиновьев.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Москва и Сеул могут восстановить сотрудничество, заявил посол Зиновьев
10 июня, 16:11
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)МоскваГеоргий ЗиновьевЮжная Корея
 
 
