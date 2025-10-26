Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией
21:23 26.10.2025
Конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией
Конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией
россия, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в воскресенье ответила на критику ее контактов с Россией, заявив, что не поддерживать диалог было бы "полной глупостью".
"Или это просто выступать за мир? Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость", - написала Луна в соцсети X в ответ на пост, в котором факт ее встречи с РФ назвали "победой пропаганды" российского Президента Владимира Путина.
Ранее Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев назвал встречу с конгрессвумен Луной большой честью
РоссияВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
