Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди

МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что нашла "кое-что интересное" в переданных Россией документах, касающихся убийства бывшего президента США Джона Кеннеди.
"Я прогнала их через ChatGPT, чтобы перевести, потому что я не говорю по-русски, и там было кое-что интересное. Но это подтвердило многое из того, что мы видели в некоторых рассекреченных материалах", - сказала она по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Она также поблагодарила президента РФ Владимира Путина и правительство России за передачу соответствующих документов.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".