Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 26.10.2025
16:48 26.10.2025
Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди
Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 26.10.2025
Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди
Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что нашла "кое-что интересное" в переданных Россией документах, касающихся убийства бывшего президента США Джона... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:48:00+03:00
2025-10-26T16:48:00+03:00
россия
сша
ссср
джон кеннеди (политик)
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
федеральное архивное агентство (росархив)
россия
сша
ссср
россия, сша, ссср, джон кеннеди (политик), кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, федеральное архивное агентство (росархив), в мире
Россия, США, СССР, Джон Кеннеди (политик), Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Федеральное архивное агентство (Росархив), В мире
Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди

Конгрессвумен Луна нашла интересное в документах об убийстве Кеннеди

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что нашла "кое-что интересное" в переданных Россией документах, касающихся убийства бывшего президента США Джона Кеннеди.
"Я прогнала их через ChatGPT, чтобы перевести, потому что я не говорю по-русски, и там было кое-что интересное. Но это подтвердило многое из того, что мы видели в некоторых рассекреченных материалах", - сказала она по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава РФПИ прокомментировал передачу США материалов об убийстве Кеннеди
15 октября, 10:15
Она также поблагодарила президента РФ Владимира Путина и правительство России за передачу соответствующих документов.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
Президент Джон Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди
24 октября, 03:26
 
РоссияСШАСССРДжон Кеннеди (политик)Кирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральное архивное агентство (Росархив)В мире
 
 
