Конгрессвумен Луна возглавит делегацию США на встрече с депутатами Госдумы
Конгрессвумен Луна возглавит делегацию США на встрече с депутатами Госдумы
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что возглавит делегацию американских конгрессменов, которая должна... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:54:00+03:00
2025-10-26T16:54:00+03:00
2025-10-26T16:54:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
россия
сша
