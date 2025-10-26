Рейтинг@Mail.ru
16:54 26.10.2025
Конгрессвумен Луна возглавит делегацию США на встрече с депутатами Госдумы
Конгрессвумен Луна возглавит делегацию США на встрече с депутатами Госдумы
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что возглавит делегацию американских конгрессменов, которая должна... РИА Новости, 26.10.2025
россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Конгрессвумен Луна возглавит делегацию США на встрече с депутатами Госдумы

Луна заявила, что возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами ГД

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что возглавит делегацию американских конгрессменов, которая должна встретиться с депутатами Государственной думы РФ.
"Мы рады возможности взаимодействия между Думой и конгрессом, и я как раз возглавлю эту делегацию", - сказала Луна журналистам после своей встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Деталей встречи она не сообщила.
РоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
