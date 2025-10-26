Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 26.10.2025
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине
У российско-украинского конфликта всего два варианта завершения, и победы Киева среди них быть не может, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в... РИА Новости, 26.10.2025
На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине

Жерар Аро: конфликт на Украине закончится либо победой России, либо переговорами

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У российско-украинского конфликта всего два варианта завершения, и победы Киева среди них быть не может, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.
"Есть только два способа закончить войну: полная и сокрушительная победа одной из сторон либо переговоры. Но победа в этом случае может быть только российской", отметил он.
Кирилл Буданов*
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:37
Дипломат также заявил, что европейцы "не собираются жертвовать собой ради Украины".
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Российский военнослужащий
"Полный проигрыш": в Раде сделали заявление об окончании конфликта
25 октября, 05:36
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
