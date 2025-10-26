На Западе раскрыли два варианта завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У российско-украинского конфликта всего два варианта завершения, и победы Киева среди них быть не может, заявил бывший постпред Франции при ООН Жерар Аро в интервью Le Journal du Dimanche.
"Есть только два способа закончить войну: полная и сокрушительная победа одной из сторон либо переговоры. Но победа в этом случае может быть только российской", — отметил он.
Дипломат также заявил, что европейцы "не собираются жертвовать собой ради Украины".
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
