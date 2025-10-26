В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Памятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" открыли в городе Ухта в республике Коми, где он родился, сообщили в воскресенье региональные власти.

На основании памятника размещен QR-код, с помощью которого каждый желающий может узнать о жизни и подвиге Павлова.