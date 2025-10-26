В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Памятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" открыли в городе Ухта в республике Коми, где он родился, сообщили в воскресенье региональные власти.
"Памятник уроженцу города - командиру батальона "Спарта", известному под позывным "Моторола", установили в сквере Героев Ухты. Инициатива увековечить память Героя Донбасса получила поддержку среди общественных и ветеранских организаций, а также жителей города", - говорится в Telegram-канале правительства Коми.
На основании памятника размещен QR-код, с помощью которого каждый желающий может узнать о жизни и подвиге Павлова.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате теракта, подготовленного СБУ: в лифте его дома сработало взрывное устройство. Павлову было 33 года. В 2020 году на "Аллее Героев" в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.