В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"
14:55 26.10.2025
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта" - РИА Новости, 26.10.2025
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"
Памятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" открыли в городе Ухта в республике Коми, где он родился, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:55:00+03:00
2025-10-26T14:55:00+03:00
ухта
республика коми
донецк
владимир путин
служба безопасности украины
ухта
республика коми
донецк
ухта, республика коми, донецк, владимир путин, служба безопасности украины
Ухта, Республика Коми, Донецк, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"

В Коми открыли памятник первому комбату Спарты с позывным Моторола

© Фото : Республика Коми Z/TelegramПамятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" в городе Ухта в республике Коми
Памятник первому командиру батальона Спарта Арсену Павлову с позывным Моторола в городе Ухта в республике Коми - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Республика Коми Z/Telegram
Памятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" в городе Ухта в республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Памятник первому командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола" открыли в городе Ухта в республике Коми, где он родился, сообщили в воскресенье региональные власти.
"Памятник уроженцу города - командиру батальона "Спарта", известному под позывным "Моторола", установили в сквере Героев Ухты. Инициатива увековечить память Героя Донбасса получила поддержку среди общественных и ветеранских организаций, а также жителей города", - говорится в Telegram-канале правительства Коми.
На основании памятника размещен QR-код, с помощью которого каждый желающий может узнать о жизни и подвиге Павлова.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате теракта, подготовленного СБУ: в лифте его дома сработало взрывное устройство. Павлову было 33 года. В 2020 году на "Аллее Героев" в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
Ухта Республика Коми Донецк Владимир Путин Служба безопасности Украины
 
 
