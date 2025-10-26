Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/kndr-2050644548.html
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию - РИА Новости, 26.10.2025
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:18:00+03:00
2025-10-26T04:18:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921364813_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_3d230487c83c937bcc201266ecd6aac1.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050432576.html
россия
кндр (северная корея)
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921364813_200:0:1252:789_1920x0_80_0_0_e89d35e675c8f1d9c3196ed25601e16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), белоруссия
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Белоруссия
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД КНДР Чвэ Сон Хи
Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ", - говорится в сообщении ЦТАК.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Делегация парламента КНДР завершила свой визит в Россию
24 октября, 17:15
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала