Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:18:00+03:00
2025-10-26T04:18:00+03:00
2025-10-26T04:18:00+03:00
