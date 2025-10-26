Бессент: КНР на год отложит экспортный контроль редкоземельных элементов

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Бессент в понедельник заявил, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.