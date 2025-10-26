Китай не хочет потрясений и колебаний в отношениях с США, заявили в Пекине

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Китай не хочет потрясений и колебаний в торговых отношениях с США, заявил в воскресенье представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган.
"За последний месяц в китайско-американских торгово-экономических отношениях возникли некоторые потрясения и колебания, которые привлекли повышенное внимание всего мира", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что Китай после торгово-экономических переговоров с США в Женеве в мае этого года добросовестно и ответственно реализовывал достигнутые договоренности и заботливо поддерживал относительно стабильные отношения китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, которых непросто было добиться.
"Подобные потрясения и колебания — это не то, чего хочет видеть Китай", - подчеркнул он в разговоре с журналистами по итогам двусторонних переговоров в Малайзии.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
