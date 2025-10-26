Китай надеется на укрепление доверия с США, заявил вице-премьер КНР

ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договоренностей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых консультаций с американской делегацией в Малайзии.

"Надеемся, что США Китай будут двигаться навстречу друг другу, совместно работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, а также результатов состоявшихся в этом году торгово-экономических консультаций, шаг за шагом укреплять взаимное доверие, управлять и контролировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции КНР.

Он также выразил надежду, что стороны будут способствовать выводу двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень.

Хэ Лифэн подчеркнул, что результаты двусторонних торгово-экономических консультаций Китая и США были достигнуты нелегким путем, поэтому стороны должны совместно их отстаивать.