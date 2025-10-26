Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется на укрепление доверия с США, заявил вице-премьер КНР - РИА Новости, 26.10.2025
15:46 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/kitaj-2050728353.html
Китай надеется на укрепление доверия с США, заявил вице-премьер КНР
Китай надеется на укрепление доверия с США, заявил вице-премьер КНР
Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договоренностей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T15:46:00+03:00
2025-10-26T15:46:00+03:00
в мире
китай
сша
малайзия
скотт бессент
китай
сша
малайзия
в мире, китай, сша, малайзия, скотт бессент
В мире, Китай, США, Малайзия, Скотт Бессент
Китай надеется на укрепление доверия с США, заявил вице-премьер КНР

Лифэн: Китай надеется на укрепление доверия с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Архивное фото
ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Китай надеется на укрепление доверия с США и реализацию достигнутых договоренностей по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн по итогам торговых консультаций с американской делегацией в Малайзии.
"Надеемся, что США и Китай будут двигаться навстречу друг другу, совместно работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров лидеров двух государств, а также результатов состоявшихся в этом году торгово-экономических консультаций, шаг за шагом укреплять взаимное доверие, управлять и контролировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит министерство коммерции КНР.
Он также выразил надежду, что стороны будут способствовать выводу двусторонних торгово-экономических отношений на более высокий уровень.
Хэ Лифэн подчеркнул, что результаты двусторонних торгово-экономических консультаций Китая и США были достигнуты нелегким путем, поэтому стороны должны совместно их отстаивать.
Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.
