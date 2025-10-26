https://ria.ru/20251026/kitaj-2050719262.html
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
Пекин и Вашингтон на переговорах в Малайзии достигли предварительного консенсуса по торговле, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:43:00+03:00
2025-10-26T14:43:00+03:00
2025-10-26T15:49:00+03:00
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
Чэнган: Китай и США достигли консенсуса по торговле, но отстаивают свои позиции
ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Пекин и Вашингтон на переговорах в Малайзии достигли предварительного консенсуса по торговле, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган.
"Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", — привело его слова CCTV
.
Ли Чэнган уточнил, что делегации обсудили экспортный контроль, фентаниловые пошлины, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных тарифов и расширение торговли.
Замминистра коммерции КНР добавил, что стороны рассмотрели некоторые решения, теперь предстоят внутренние процедуры утверждения.
Переговоры прошли на выходных в Куала-Лумпуре
, Китай представлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, США — министр финансов Скотт Бессент.