В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
14:43 26.10.2025 (обновлено: 15:49 26.10.2025)
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии
Пекин и Вашингтон на переговорах в Малайзии достигли предварительного консенсуса по торговле, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. РИА Новости, 26.10.2025
В Китае оценили переговоры с США в Малайзии

Чэнган: Китай и США достигли консенсуса по торговле, но отстаивают свои позиции

ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Пекин и Вашингтон на переговорах в Малайзии достигли предварительного консенсуса по торговле, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган.
"Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы", — привело его слова CCTV.
Ли Чэнган уточнил, что делегации обсудили экспортный контроль, фентаниловые пошлины, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, продление срока взаимной приостановки дополнительных тарифов и расширение торговли.
Замминистра коммерции КНР добавил, что стороны рассмотрели некоторые решения, теперь предстоят внутренние процедуры утверждения.
Переговоры прошли на выходных в Куала-Лумпуре, Китай представлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, США — министр финансов Скотт Бессент.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
