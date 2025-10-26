Китай и США провели откровенный диалог по торговым вопросам

ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.