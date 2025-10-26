Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал основы диалога между людьми разных религий и культур
15:20 26.10.2025
Патриарх Кирилл назвал основы диалога между людьми разных религий и культур
Патриарх Кирилл назвал основы диалога между людьми разных религий и культур - РИА Новости, 26.10.2025
Патриарх Кирилл назвал основы диалога между людьми разных религий и культур
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам и гостям Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию отечественной народной... РИА Новости, 26.10.2025
Патриарх Кирилл назвал основы диалога между людьми разных религий и культур

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам и гостям Международного форума сотрудничества, посвященного 100-летию отечественной народной дипломатии, сообщил, что основой диалога между людьми разных религий и культур являются традиционные духовно-нравственные ценности.
"Сегодня, когда в отношениях между странами и народами нарастают противоречия, нередко приводящие к конфликтам и агрессивным действиям, РПЦ и другие традиционные религии и благонамеренные общественные силы стремятся преодолеть столь опасные тенденции и сделать все возможное для спасения мира от саморазрушения. Что может стать основой диалога, способствующего развитию международного сотрудничества, добрых отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам, религиям и культурам? Многовековая история и опыт нашей страны свидетельствуют: основой такого диалога являются традиционные духовно-нравственные ценности, без опоры на них достижение прочного и справедливого мира невозможно", - сказал в воскресенье патриарх Кирилл в видеообращении к участникам и гостям форума.
По словам предстоятеля РПЦ, именно эти непреходящие идеалы могут служить верным ориентиром в осуществлении международной образовательной, культурной, социальной политики.
"Надеюсь, что форум станет местом проведения содержательных и плодотворных дискуссий, призванных содействовать положительным изменениям в отношениях между людьми, странами и народами. Помощь Божия да сопутствует всем вам в предстоящих трудах", - отметил патриарх Кирилл.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Религия
 
 
