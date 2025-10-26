Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению массового мероприятия - РИА Новости, 26.10.2025
03:20 26.10.2025
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению массового мероприятия
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению массового мероприятия - РИА Новости, 26.10.2025
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению массового мероприятия
С каждым годом появляется всё больше дог-френдли мест, которые можно посетить с собакой, питомца можно взять с собой в открытый кинотеатр, на концерты,... РИА Новости, 26.10.2025
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению массового мероприятия

Президент РКФ Голубев рассказал, как подготовить собаку к дог-френдли местам

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С каждым годом появляется всё больше дог-френдли мест, которые можно посетить с собакой, питомца можно взять с собой в открытый кинотеатр, на концерты, загородные фестивали и, конечно, специализированные выставки собак, однако даже перед предназначенным для собак мероприятием питомца нужно правильно подготовить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Организаторы обязаны обеспечить базовые условия для владельцев животных и их четвероногих друзей, продумав вопросы безопасности. Но помните: основная ответственность лежит на вас. Ни один волонтёр или помощник не сможет исправить ситуацию на месте, если у собаки, к примеру, уже есть проблемы с социализацией или серьёзные заболевания", - сказал Голубев.
Социализация, то есть способность собаки адекватно реагировать на внешние раздражители и окружающий мир, по его словам, является важнейшим условием для посещения мероприятий. Правильная социализация поможет собаке чувствовать себя спокойно и безопасно в любой ситуации, особенно рядом с хозяином, поэтому щенка нужно с раннего возраста постепенно приучать к улице, другим животным и незнакомым людям. Если питомец проявляет агрессию или робость, даже поход в дог-френдли кафе становится для него стрессом, а места массового скопления людей – тем более, подчеркнул кинолог.
Кроме того, перед посещением мероприятия необходимо проконсультироваться с ветеринаром, добавил он. Даже простая поездка на машине может утомить собаку, а на мероприятиях никто не застрахован от различных рисков, когда любой непривычный триггер может спровоцировать обострение заболевания. Помимо этого Голубев подчеркнул, что хозяин с питомцем не должны представлять угрозу для других собаководов и их животных.
Он также предупредил, что хоть организаторы обычно предусматривают специальные зоны для собаководов, желающих может быть много. Не стоит полагаться только на них, лучше продумать, что взять для питомца с учётом специфики мероприятия, отметил кинолог. Например, никогда не помешают защитный зонтик или тент, а если событие проходит за городом, для ночёвки собаке может потребоваться портативная палатка. Кроме того, он посоветовал не забывать про любимые игрушки и полотенца с домашним запахом, а перед шумными концертами приобрести специальные беруши для питомца.
Очень важным Голубев назвал постоянный доступ к свежей чистой воде. Собаковод должен всегда брать с собой поилки и запас воды, на торговые точки лучше не рассчитывать, а фонтанчики могут быть негигиеничными. Также, по его словам, необходима собственная миска.
"Учитывайте, что погодные условия и температурные перепады бывают непредсказуемы. Не допускайте длительного пребывания собаки под прямыми солнечными лучами или тем более в машине. В жаркую погоду обязательно возьмите охлаждающий коврик, в прохладную – одеяло", - добавил президент РКФ.
Уборку за питомцем он назвал исключительно ответственностью собаковода. Несмотря на то, что организаторы могут предоставить пакеты для мусора, лучше продумать этот момент заранее самостоятельно.
Кроме того, он призвал тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем вести собаку в места массового скопления людей. Перед посещением мероприятия стоит заранее оценить его масштаб, количество гостей и размер территории, а также иметь в виду, что иногда в экстренной ситуации помощь волонтёров может оказаться недоступной.
Общество Владимир Голубев (кинолог) Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
