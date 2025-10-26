Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом на медиарынке страны, такое мнение высказал РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.

"Египту нужна русская (телевизионная) драма, особенно та, что основана на русских романах, которые стали мировой классикой и которые хорошо знают египтяне. Она будет очень прибыльной на египетском рынке", - сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".