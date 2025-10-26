Рейтинг@Mail.ru
Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист - РИА Новости, 26.10.2025
Культура
 
17:17 26.10.2025
Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист
Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист - РИА Новости, 26.10.2025
Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист
Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:17:00+03:00
2025-10-26T17:17:00+03:00
культура
россия
москва
египет
россия
москва
египет
россия, москва, египет
Культура, Россия, Москва, Египет
Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист

Дауд: российская кинопродукция может завоевать популярность на египетском рынке

Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом на медиарынке страны, такое мнение высказал РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.
"Египту нужна русская (телевизионная) драма, особенно та, что основана на русских романах, которые стали мировой классикой и которые хорошо знают египтяне. Она будет очень прибыльной на египетском рынке", - сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Египте
24 октября, 13:31
24 октября, 13:31
По мнению собеседника агентства, существующая практика закупки Россией турецкого телевизионного контента является неоправданной, учитывая богатый опыт и высокое качество египетской телевизионной драмы. Он также отметил готовность египетского рынка к импорту российского контента.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Египетский журналист призвал усилить культурный обмен с Россией
17:13
Культура Россия Москва Египет
 
 
