Российское кино может завоевать популярность в Египте, заявил журналист

Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом
культура
россия
москва
египет
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская кинопродукция, телесериалы в частности, обладают значительным потенциалом для завоевания египетской аудитории и могут стать высокоприбыльным активом на медиарынке страны, такое мнение высказал РИА Новости египетский журналист и писатель Ибрагим Дауд.
"Египту нужна русская (телевизионная) драма, особенно та, что основана на русских романах, которые стали мировой классикой и которые хорошо знают египтяне. Она будет очень прибыльной на египетском рынке", - сказал Дауд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
По мнению собеседника агентства, существующая практика закупки Россией
турецкого телевизионного контента является неоправданной, учитывая богатый опыт и высокое качество египетской телевизионной драмы. Он также отметил готовность египетского рынка к импорту российского контента.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве
26-27 октября.