Украинский эксперт предупредил жителей Киева о трудной зиме

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Он отметил, что многие украинские чиновники уже неоднократно сказали, что киевлянам следует готовится к самой тяжелой зиме.
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
"Что нас ждет зимой... Температура в квартирах будет +5... +10 °C (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов)", - написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он посоветовал всем, у кого есть возможность, переждать зиму на дачах с печками и в деревнях. Кроме того он посоветовал гражданам вскладчину с соседями покупать генераторы, запастись удлинителями и топливом. При этом он уверен, что с водой, топливом, связью проблем не будет.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Экс-министр экономики Украины призвал жителей готовиться к блэкаутам
20 октября, 15:22
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.