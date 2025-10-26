Украинский эксперт предупредил жителей Киева о трудной зиме

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до +10 °C и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.

Он посоветовал всем, у кого есть возможность, переждать зиму на дачах с печками и в деревнях. Кроме того он посоветовал гражданам вскладчину с соседями покупать генераторы, запастись удлинителями и топливом. При этом он уверен, что с водой, топливом, связью проблем не будет.