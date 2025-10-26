Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о росте числа детей, пострадавших от киберпреступлений
17:13 26.10.2025
МВД рассказало о росте числа детей, пострадавших от киберпреступлений
МВД рассказало о росте числа детей, пострадавших от киберпреступлений
МВД рассказало о росте числа детей, пострадавших от киберпреступлений

Ребенок со смартфоном
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за 9 месяцев 2025 года, возросло на 120%, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%. Это тревожный сигнал: мошенники "научились" похищать значительные средства, воздействуя на детей. В ход идет полный арсенал схем и психологических манипуляций, адаптированных под возрастную группу. Обеспечение цифровой безопасности детей становится задачей не только для специалистов, но и для каждой семьи. Интернет даёт знания, друзей и хобби, но и открывает дверь для мошенников, агрессии и фейков", - говорится в сообщении.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября, 10:32
В управлении также рассказали шесть шагов, которые помогут родителям создать безопасную онлайн-среду для ребёнка. Так, главным фильтром защиты правоохранители назвали не приложения, а общение - если ребёнок знает, что может рассказать родителям о странных сообщениях, угрозах или просьбах "отправить фото", то он же наполовину защищен. Также совместные просмотры фильмов, участие в играх и обсуждение блогеров помогают родителям оставаться в курсе интересов ребёнка и мягко объяснять, где безопасно, а где — манипуляция.
"Правила — это не запрет, а рамки безопасности. Договоритесь о времени в сети и зонах, где устройства не используются. Пусть ребёнок сам участвует в определении этих границ — тогда контроль воспринимается как забота, а не наказание. Родительский контроль — ваш цифровой помощник. Настройки в смартфоне, браузере и операционной системе позволяют ограничить нежелательный контент, видеть установленные приложения и время использования. Главное — объяснить ребёнку, зачем это нужно", - отмечается в сообщении.
Кроме того, правоохранители советуют родителям научить ребёнка не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды и объяснить, что даже "игровые бонусы" или "подарки" могут оказаться ловушкой мошенников. А если ребёнок делает онлайн-покупки, оформить для него отдельную карту с ограниченным лимитом, чтобы проще контролировать расходы и избежать неожиданных списаний.
"Главное правило: в цифровом мире нет стопроцентной защиты, но есть осознанность, внимание и диалог. Безопасность ребёнка в интернете начинается не с блокировки сайтов, а с доверия — и вашего участия в его онлайн-жизни", - заключили в МВД.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
13 августа, 05:55
 
