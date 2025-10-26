Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
08:55 26.10.2025 (обновлено: 15:43 26.10.2025)
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
Глава Министерства обороны Британии Джон Хили пригрозил российскому подводному флоту. Его слова приводит BBC. РИА Новости, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили пригрозил российскому подводному флоту. Его слова приводит BBC.
"Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами", — утверждает Хили, добавив, что его ведомство "следит и охотится" за российскими подлодками.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Британии раскрыли абсурдную деталь в планах против России
23 октября, 20:41
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии
5 октября, 10:19
 
