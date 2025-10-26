МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Министерства обороны Британии Джон Хили пригрозил российскому подводному флоту. Его слова приводит BBC.
"Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами", — утверждает Хили, добавив, что его ведомство "следит и охотится" за российскими подлодками.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
