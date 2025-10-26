https://ria.ru/20251026/kamchatka-2050633313.html
На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока
На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока - РИА Новости, 26.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока
Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в... РИА Новости, 26.10.2025
камчатка
россия
камчатский край
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт – РИА Новости.
Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале
Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4, один из которых ощущался на суше.
"За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,8 до 4,5. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
На вулкане Крашенинникова произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.