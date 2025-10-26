На Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт – РИА Новости. Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Четыре афтершока магнитудой до 4,5 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4, один из которых ощущался на суше.

"За сутки произошло 4 афтершока магнитудой от 3,8 до 4,5. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

На вулкане Крашенинникова произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.