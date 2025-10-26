Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП
23:08 26.10.2025 (обновлено: 10:35 27.10.2025)
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП
Пять человек пострадали в ДТП в Гвардейском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
происшествия
гвардейский район
калининград
гибдд мвд рф
гвардейский район
калининград
происшествия, гвардейский район, калининград, гибдд мвд рф
Происшествия, Гвардейский район, Калининград, ГИБДД МВД РФ
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП

Пять человек пострадали в ДТП под Калининградом

© Госавтоинспекция 39/TelegramПоследствия ДТП в Гвардейском районе под Калининградом
Последствия ДТП в Гвардейском районе под Калининградом - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Госавтоинспекция 39/Telegram
Последствия ДТП в Гвардейском районе под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП в Гвардейском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации ГАИ, на автодороге "Гвардейск - Неман - граница с Литовской республикой" Гвардейского района, водитель автомобиля BMW допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia.
"Предварительно, в результате дорожного происшествия водитель и четыре пассажира автомобиля BMW получили телесные повреждения и направлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении в Telegram- канале областной ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ДТП на перекрёстке улиц Карла Маркса - Дикопольцева в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Хабаровске три человека погибли в ДТП
Гвардейский район, Калининград, ГИБДД МВД РФ
 
 
