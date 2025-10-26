https://ria.ru/20251026/kaliningrad-2050785800.html
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП
Пять человек пострадали в ДТП в Гвардейском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.10.2025
