Мелони не удалось оживить итальянскую промышленность

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, обещавшая укрепить национальное производство и экономику, сталкивается с вяло растущим ВВП - уже девятый квартал подряд темпы роста значительно ниже 1%, во многом из-за падающего производства - за время ее правления оно рухнуло на 7%, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.

Джорджа Мелони три года назад стала первым в истории Италии женщиной-премьером. Одно из ее главных предвыборных обещаний - укрепление национальной промышленности и налаживание производственно-сбытовых цепочек для достижения национального продовольственного суверенитета. Мелони заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках.

Однако пока у нее этого не получилось. За три квартала до прихода Мелони к власти ВВП Италии рос на 4,6% в среднем за квартал. Однако затем темпы замедлились до более скромных 1-3%, а потом и вовсе упали ниже одного процента. Последние девять кварталов темпы роста экономики находятся в среднем на уровне 0,5%.

Настолько затяжного периода слабого экономического роста у Италии не было последние 25 лет, хотя во время долгового кризиса в еврозоне ВВП 17 кварталов подряд, в период с третьего квартала 2011 года по третий квартал 2015 года, то рос темпами до 1%, то показывал спад.

Такое замедление связано в том числе и с сокращением промышленного производства в стране. Совокупно оно упало на 7% с тех пор, как Мелони стала премьером в октябре 2022 года.