Харрис высказалась об участии в следующих выборах президента США

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис, в 2024 году проигравшая выборы президента Дональду Трампу, в интервью с BBC заявила, что может вновь принять участие в президентской гонке.
"Возможно... Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови", - заявила она изданию в ответ на вопрос о вероятности ее участия в выборах президента США.
При этом она отметила, что финальное решение еще не принято.
Бывший президент США Джо Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с Трампом, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Харрис ранее заявила, что сожалеет о том, что не высказала Байдену свои сомнения в его решении идти на второй срок.
