Рейтинг@Mail.ru
Исследование выявило рост атак политически мотивированных хакеров на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 26.10.2025 (обновлено: 11:38 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/hakery-2050672165.html
Исследование выявило рост атак политически мотивированных хакеров на Россию
Исследование выявило рост атак политически мотивированных хакеров на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
Исследование выявило рост атак политически мотивированных хакеров на Россию
Политически мотивированные хакеры совершили более 70% кибератак на российские организации за первые три квартала 2025 года - годом ранее доля атак, совершенных... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:34:00+03:00
2025-10-26T11:38:00+03:00
технологии
россия
кибербезопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050680954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf7b521ed85069cc37872bda5cfa6515.jpg
https://ria.ru/20251007/khakery-2046750865.html
https://ria.ru/20251018/kiberbezopasnost-2049043762.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050680954_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cb343d4c5529b697cce628b1764233c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, кибербезопасность
Технологии, Россия, Кибербезопасность
Исследование выявило рост атак политически мотивированных хакеров на Россию

"Информзащита": политически мотивированные хакеры совершили 74% атак на Россию

© Getty Images / boonchai wedmakawandХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / boonchai wedmakawand
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Политически мотивированные хакеры совершили более 70% кибератак на российские организации за первые три квартала 2025 года - годом ранее доля атак, совершенных ими, составляла 46%, говорится в исследовании компании по кибербезопасности "Информзащита", данные которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Более 70% кибератак осуществляются хактивистами. 74% кибератак на российские организации за девять месяцев 2025 года осуществлены хактивистами, за тот же период 2024 года они несли ответственность лишь за 46% инцидентов. Эксперты "Информзащиты" указывают, что на это влияет упрощение проведения атак, появление cybercrime-as-a-service платформ, совершенствование навыков хакеров, а также смешение мотиваций, когда преступники помимо разрушения инфраструктуры и прерывания работы сервисов осуществляют также финансово мотивированные преступления", - сказано в исследовании.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Исследование показало наиболее частые цели атак хакеров в III квартале
7 октября, 05:24
По данным компании, хактивисты активизировались в 2022 году на фоне напряженной международной обстановки, нацелившись на государственные и муниципальные органы, на промышленность, а также на транспорт.
Согласно результатам исследования, основным инструментом воздействия являются DDoS-атаки - на них приходится более 70% от всех инцидентов в сфере информационной безопасности, связанных с хактивизмом. Как отметили эксперты, это может объясняться удешевлением инструментов проведения DDoS-атаки, распространением искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать отдельные этапы атаки, а также использованием платформ, где атаку можно заказать или же получить готовые инструменты для ее проведения.
Кроме того, добавили в "Информзащите", политически мотивированные хакеры стали объединяться с теми, кто совершает кибератаки исходя из финансовых побуждений. Так, преступники совершают атаку программой-шифровальщиком и блокируют работу информационной инфраструктуры, однако после получения выкупа не выдают ключи для расшифровки. Таким образом инфраструктура фактически остается уничтоженной, поясняют авторы исследования.
"У атакующих появилась возможность на теневом рынке получить все необходимое: ВПО (вредоносное программное обеспечение - ред.), первичный доступ, готовые скрипты атак. Искусственный интеллект также способствует снижению порога входа в киберпреступную деятельность, он помогает в написании и редактировании инструментов, выступает консультантом на отдельных этапах атаки, помогает в выборе вектора", - прокомментировал результаты исследования руководитель третьей линии аналитиков сервиса IZ:SOC Сергей Сидорин.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперты рассказали о росте числа DDoS-атак на транспорт и логистику
18 октября, 07:48
 
ТехнологииРоссияКибербезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала