10:42 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/granitsa-2050673068.html
В Белоруссии рассказали о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе
В Белоруссии рассказали о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе

Белорусские таможенники: Литва трижды за неделю закрывала КПП на границе

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramОбстановка перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай"
Обстановка перед литовским пунктом пропуска Мядининкай - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Обстановка перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай". Архивное фото
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что третье за неделю закрытие Литвой автодорожных пунктов пропуска на общей границе произошло вновь без предупреждения Минска и длилось 3,5 часа.
"За неделю литовская сторона трижды закрывала полностью движение через границу с Беларусью в обоих автодорожных пунктах пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что очередное приостановление пропуска автотранспорта в "Мядининкае" и "Шальничининкае" произошло этой ночью на 3,5 часа (с 23.00 до 02.30).
В таможкомитете напомнили, что 22 октября белорусско-литовская граница была закрыта литовцами на 6 часов, 25 октября - с полуночи до 12.00.
"Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания как им действовать дальше", - подчеркивается в сообщении.
Там отмечается, что на водителях грузовиков временное закрытие ощущается не очень критично с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности. "Вместе с тем, ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся, - не должно стать нормой", - убеждены в комитете.
Там добавили, что белорусский таможкомитет продолжит мониторить ситуацию на белорусско-литовской границе.
Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
4 декабря 2024, 10:17
 
