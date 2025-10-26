В Белоруссии рассказали о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе

МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что третье за неделю закрытие Литвой автодорожных пунктов пропуска на общей границе произошло вновь без предупреждения Минска и длилось 3,5 часа.

« "За неделю литовская сторона трижды закрывала полностью движение через границу с Беларусью в обоих автодорожных пунктах пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что очередное приостановление пропуска автотранспорта в "Мядининкае" и "Шальничининкае" произошло этой ночью на 3,5 часа (с 23.00 до 02.30).

В таможкомитете напомнили, что 22 октября белорусско-литовская граница была закрыта литовцами на 6 часов, 25 октября - с полуночи до 12.00.

« "Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания как им действовать дальше", - подчеркивается в сообщении.

Там отмечается, что на водителях грузовиков временное закрытие ощущается не очень критично с учетом того, что литовцы и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности. "Вместе с тем, ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся, - не должно стать нормой", - убеждены в комитете.

Там добавили, что белорусский таможкомитет продолжит мониторить ситуацию на белорусско-литовской границе.