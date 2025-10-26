Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено", — говорится в публикации.
Губернатор призвал доверять только проверенной информации, так как в интернете очень много лживых вбросов, которые не соответствуют действительности.
Накануне из-за удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. Оно находится на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
