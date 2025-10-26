Рейтинг@Mail.ru
14:25 26.10.2025 (обновлено: 16:22 26.10.2025)
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине
Удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вода частично затопила только... РИА Новости, 26.10.2025
Новости
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине

Гладков: удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Удар ВСУ по плотине в Белгородской области привел к затоплению огородов, написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено", — говорится в публикации.

Губернатор призвал доверять только проверенной информации, так как в интернете очень много лживых вбросов, которые не соответствуют действительности.

Накануне из-за удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. Оно находится на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек
