ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Белгородской области, ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. В городскую больницу №2 г. Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. Двенадцатилетний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги.
"В посёлке в результате прилёта боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - добавил Гладков.