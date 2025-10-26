ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Белгородской области, ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги.