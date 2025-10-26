Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек - РИА Новости, 26.10.2025
13:05 26.10.2025 (обновлено: 15:04 26.10.2025)
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек
ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Белгородской области, ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 26.10.2025
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по поселку в Белгородской области, ранены десять человек

ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Белгородской области, ранены 10 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. 26 октября 2025
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. 26 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. 26 октября 2025
БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Белгородской области, ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ ударили по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. В городскую больницу №2 г. Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. Двенадцатилетний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки. Ещё двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего мальчика множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги.
"В посёлке в результате прилёта боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта", - добавил Гладков.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ
11:22
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
