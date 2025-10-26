Белгород и и Белгородский район поверглись массированным ударам ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников ВСУ, есть повреждения на объекте инфраструктуры в посёлке Майский.
"Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников. В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном, в селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.
В четверг, по информации главы области, украинские военные выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены.