11:09 26.10.2025 (обновлено: 11:30 26.10.2025)
Белгород и и Белгородский район поверглись массированным ударам ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников ВСУ, есть повреждения РИА Новости, 26.10.2025
происшествия, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников ВСУ, есть повреждения на объекте инфраструктуры в посёлке Майский.
"Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников. В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечён автомобиль. В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в посёлке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль, в селе Чайки — кровля частного дома, в посёлке Майский — объект инфраструктуры", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Архангельское легковой автомобиль атакован дроном, в селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия.
В четверг, по информации главы области, украинские военные выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток
ПроисшествияБелгородБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
