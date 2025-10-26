Белгород и и Белгородский район поверглись массированным ударам ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район вновь под массированными ударами беспилотников ВСУ, есть повреждения на объекте инфраструктуры в посёлке Майский.

В четверг, по информации главы области, украинские военные выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены.