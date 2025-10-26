Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток

БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области с применением 44 беспилотников, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 17 населенных пунктов области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено восемь снарядов и зафиксированы атаки 44 БПЛА, из них десять дронов были подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены на коммерческом объекте и шести транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых подавлен… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован пятью беспилотниками, над Валуйским округом и Волоконовским районом подавлены два беспилотника. По данным главы области, в Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка атакованы пятью беспилотниками.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.