Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/gladkoov-2050679473.html
Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток
Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток - РИА Новости, 26.10.2025
Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области с применением 44 беспилотников, пострадавших нет, сообщает глава РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:27:00+03:00
2025-10-26T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20251026/bespilotnik-2050679296.html
https://ria.ru/20251026/saldo-2050674659.html
белгородская область
украина
муром
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Муром, Вячеслав Гладков
Более 40 БПЛА атаковали Белгородскую область в течение суток

Гладков: 44 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области с применением 44 беспилотников, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 17 населенных пунктов области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено восемь снарядов и зафиксированы атаки 44 БПЛА, из них десять дронов были подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены на коммерческом объекте и шести транспортных средствах.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ
11:22
"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых подавлен… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Безлюдовка, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован пятью беспилотниками, над Валуйским округом и Волоконовским районом подавлены два беспилотника. По данным главы области, в Краснояружском районе сёла Колотиловка и Репяховка атакованы пятью беспилотниками.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи
10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаМуромВячеслав Гладков
 
 
Версия 2023.1 Beta
