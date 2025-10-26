Рейтинг@Mail.ru
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
09:46 26.10.2025 (обновлено: 09:48 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/gerasimov-2050665531.html
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов - РИА Новости, 26.10.2025
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:46:00+03:00
2025-10-26T09:48:00+03:00
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
новое оружие россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg
https://ria.ru/20251026/geraminov-2050664415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_197:0:1837:1230_1920x0_80_0_0_de8e3627a01eeab1463bd31dbf5facf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Новое оружие России
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов

Герасимов: "Буревестник" показал высокие возможности по обходу систем ПВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", - сказал Герасимов.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
09:40
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала