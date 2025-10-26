https://ria.ru/20251026/gerasimov-2050665531.html
"Буревестник" показал успехи по обходу систем ПВО, заявил Герасимов
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" 21 октября продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной... РИА Новости, 26.10.2025
