СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра - РИА Новости, 26.10.2025
20:05 26.10.2025
СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра
Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать...
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
24 октября, 11:45
"Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
14:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
