https://ria.ru/20251026/frantsiya-2050775933.html
СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра
СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра - РИА Новости, 26.10.2025
СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра
Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T20:05:00+03:00
2025-10-26T20:05:00+03:00
2025-10-26T20:05:00+03:00
в мире
франция
париж
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/14/1552191449_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6916687f768d4b2f747da8a3b34eb4cc.jpg
https://ria.ru/20251024/ograblenie-2050299487.html
https://ria.ru/20251026/ograblenie-2050718252.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/14/1552191449_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a0bf1fd483ffe3da82209eb616954109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, nbc
В мире, Франция, Париж, NBC
СМИ рассказали, как во Франции отреагировали на ограбление Лувра
NBC: ограбление Лувра рассматривается во Франции как национальное унижение
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение, поскольку французы склонны гордо демонстрировать историю и культуру, сообщает телеканал NBC
.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
"Для нации, характер которой определяется гордой демонстрацией истории и культуры, этот инцидент в некоторых кругах рассматривается как национальное унижение", - говорится в сообщении канала.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа
Лор Бекко подтвердила, что несколько человек задержали во Франции
в рамках дела об ограблении.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.