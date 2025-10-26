Рейтинг@Mail.ru
"Ликвидировать сумасшедших". На Западе забили тревогу из-за войны с Россией
16:27 26.10.2025 (обновлено: 18:33 26.10.2025)
"Ликвидировать сумасшедших". На Западе забили тревогу из-за войны с Россией
"Ликвидировать сумасшедших". На Западе забили тревогу из-за войны с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
"Ликвидировать сумасшедших". На Западе забили тревогу из-за войны с Россией
Франции стоит отказаться от идеи "российской угрозы", потому что заявления о якобы грядущей войне уже приняли сумасшедшие обороты, написал лидер французской... РИА Новости, 26.10.2025
в мире, россия, европа, франция, бен ходжес, флориан филиппо, патриот, нато, сергей лавров
В мире, Россия, Европа, Франция, Бен Ходжес, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО, Сергей Лавров
"Ликвидировать сумасшедших". На Западе забили тревогу из-за войны с Россией

Филиппо: Европе пора отказаться от воинственной риторики в адрес России

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с французскими солдатами. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Франции стоит отказаться от идеи "российской угрозы", потому что заявления о якобы грядущей войне уже приняли сумасшедшие обороты, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — призвал он.
Филиппо отметил, что во Франции уже вовсю разрабатывают планы возможного нападения, рассуждая, на какие страны пойдет Россия, попутно заявляя, что Европа "без сомнений победит".
Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае нападения России на Польшу. В ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияЕвропаФранцияБен ХоджесФлориан ФилиппоПатриотНАТОСергей Лавров
 
 
