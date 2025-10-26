МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Франции стоит отказаться от идеи "российской угрозы", потому что заявления о якобы грядущей войне уже приняли сумасшедшие обороты, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине", — призвал он.
Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае нападения России на Польшу. В ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.