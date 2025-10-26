Рейтинг@Mail.ru
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/franceinfo-2050688434.html
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo - РИА Новости, 26.10.2025
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo
По меньшей мере один подозреваемый в ограблении Лувра был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир, передает в радиостанция... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:38:00+03:00
2025-10-26T12:38:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a9df8e9d6d202bfcd1677814dab978.jpg
https://ria.ru/20251021/luvr-2049695061.html
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02cf5a117aac8d08959848b49fd8cd0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (провинция), лувр
В мире, Алжир (провинция), Лувр
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo

Franceinfo: минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан в аэропорту

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере один подозреваемый в ограблении Лувра был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир, передает в радиостанция Franceinfo.
"Как минимум один человек был задержан… в аэропорту "Шарль-де-Голль" в рамках расследования дела об ограблении Лувра… Арестованный собирался вылететь в Алжир", - говорится в материале.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
21 октября, 19:57
 
В миреАлжир (провинция)Лувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала