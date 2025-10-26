https://ria.ru/20251026/franceinfo-2050688434.html
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo - РИА Новости, 26.10.2025
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo
По меньшей мере один подозреваемый в ограблении Лувра был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир, передает в радиостанция... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:38:00+03:00
2025-10-26T12:38:00+03:00
2025-10-26T12:38:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a9df8e9d6d202bfcd1677814dab978.jpg
https://ria.ru/20251021/luvr-2049695061.html
алжир (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049207197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02cf5a117aac8d08959848b49fd8cd0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (провинция), лувр
В мире, Алжир (провинция), Лувр
Минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан, сообщает Franceinfo
Franceinfo: минимум один подозреваемый в ограблении Лувра задержан в аэропорту