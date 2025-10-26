Рейтинг@Mail.ru
Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
19:44 26.10.2025
Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров
Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 26.10.2025
Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров
Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2025
в мире
украина
европа
россия
сергей лавров
нато
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа меняет риторику по Украине в зависимости от ситуации на фронте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке своей риторикой о прекращении огня. Они меняют свою позицию в зависимости от того, что происходит на линии фронта", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Ультраханг".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Все, дождались: Европа этого России не простила и теперь жестоко отомстит
7 мая, 08:00
Москва уверена в необходимости спасти людей от нацистского режима, тех людей, которые всегда были частью русской культуры, подчеркнул министр.
"Они говорили на русском языке. Они обучали своих детей на русском языке. Они смотрели российские фильмы. Они получали новости из российских средств массовой информации. Культура, театры – да что угодно. И когда все это было запрещено законодательно, с тех самых пор мы считаем, что это одна из главных первопричин", - добавил он.
Первая и основная причина спецоперации – это НАТО, потому что задумывалось втянуть Украину в альянс и построить военные базы в Крыму на Азовском море, напомнил Лавров.
"Но еще одной первопричиной является уничтожение всего русского – истории, языка, СМИ, культуры, образования, снос и уничтожение памятников представителям русского народа, которые являются основателями нынешних восточных и южных областей Украины, снос памятников тем, кто спас Украину и Европу от Гитлера и фашистских полчищ", - заключил министр.
Лавров прокомментировал призывы к прекращению огня на Украине
