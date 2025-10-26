Европа постоянно меняет риторику по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они говорили на русском языке. Они обучали своих детей на русском языке. Они смотрели российские фильмы. Они получали новости из российских средств массовой информации. Культура, театры – да что угодно. И когда все это было запрещено законодательно, с тех самых пор мы считаем, что это одна из главных первопричин", - добавил он.