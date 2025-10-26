ЕС не хватит текущих литиевых проектов для самообеспечения, считает эксперт

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Текущих литиевых проектов Евросоюза (ЕС) пока недостаточно для самообеспеченности объединения к 2030 году, но многое будет зависеть от желания инвесторов финансировать европейские проекты, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в Германии крупное месторождение лития, который является ключевым элементом в аккумуляторах, используемых среди прочего в электромобилях, сообщил ранее в октябре таблоид Bild . По данным предприятия, запасы участка оцениваются в 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития, что сделало бы его "одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире".

"Помимо освоения немецкого месторождения, планируется три интегрированных проекта, охватывающих как добычу, так и переработку ... Этого пока представляется недостаточным для самообеспеченности ЕС к 2030 году и преодоления зависимости от Китая в части разработки продукции аккумуляторного лития для компонентов батарей, однако многое будет зависеть от желания инвесторов финансировать этот и другие европейские проекты на всех этапах", - сказала аналитик.

Левашенко уточнила, что среди проектов - два во Франции и один в Чехии , а также проекты по добыче и переработке в Испании . Однако ожидается крайне долгий срок введения их в коммерческую эксплуатацию - как минимум 10 лет от запуска. По ее словам, на сегодня производство ЕС составляет менее 0,1%: основная переработка лития – в Португалии , но все сырье для обработки является импортным.

"Многое зависит, например, от того, готовы ли инвесторы вкладываться в данный проект и другие проекты ЕС на стадии подготовки, поскольку необходимы очень крупные вложения для реализации целей ЕС по самообеспечению (литием - ред.)", - рассказала она о разработке участка недр в Германии.

В качестве перспективных особенностей немецкого месторождения Левашенко отметила крупные разведанные запасы – более 40 миллионов тонн, что равняется, например, Боливии Аргентине , которые занимают первое и второе места по запасам в мире, соответственно. Кроме того, проект затрагивает прямую добычу (экстракцию) лития, что позволяет получать литиевые продукты аккумуляторного качества сразу из самих мест добычи.

Данный способ очень эффективный – вместо 18 месяцев традиционной обработки лития, позволяет сократить этот процесс до одного-двух дней. Тем не менее, эта технология очень дорогая, редкая и требующая вложений, подчеркнула эксперт.