Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о тесном партнерстве с Россией, несмотря на санкции - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 26.10.2025 (обновлено: 08:35 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/es-2050650578.html
На Западе сообщили о тесном партнерстве с Россией, несмотря на санкции
На Западе сообщили о тесном партнерстве с Россией, несмотря на санкции - РИА Новости, 26.10.2025
На Западе сообщили о тесном партнерстве с Россией, несмотря на санкции
Невзирая на санкции, Европейский союз по-прежнему входит в тройку крупнейших торговых партнеров России, пишет газета Bild со ссылкой на Немецкий экономический... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T06:41:00+03:00
2025-10-26T08:35:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
китай
индия
санкции в отношении россии
bild
торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050491392.html
https://ria.ru/20251022/evroparlament-2049787981.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, китай, индия, санкции в отношении россии, bild, торговля
В мире, Евросоюз, Россия, Китай, Индия, Санкции в отношении России, Bild, Торговля
На Западе сообщили о тесном партнерстве с Россией, несмотря на санкции

Bild: ЕС вошёл в тройку крупнейших торговых партнёров России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Невзирая на санкции, Европейский союз по-прежнему входит в тройку крупнейших торговых партнеров России, пишет газета Bild со ссылкой на Немецкий экономический институт.
"Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что сделало ЕС третьим по величине торговым партнером России в 2024 году", — отмечается в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39
При этом утверждается, что, несмотря на западные санкции, совокупный экспорт России в 20 крупнейших стран-партнеров вырос в 2024 году на 18 процентов и составил 330 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию.
Самым крупными партнерами России в материале называют Китай и Индию.
Заседание Европарламента. 22 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Европарламент одобрил переговоры о запрете российских энергоресурсов
22 октября, 11:10
 
В миреЕвросоюзРоссияКитайИндияСанкции в отношении РоссииBildТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала