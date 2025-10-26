Эксперт назвала открытие Россией "Атомной школы" в Египте прорывом

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Создание Россией учебно-производственного комплекса для обучения и повышения квалификации персонала АЭС "Эль-Дабаа" в Египте стало не только технологическим прорывом, но и важным шагом в укреплении гуманитарного и культурного взаимодействия между двумя странами, заявила РИА Новости египетский критик и медийная персона Анас эль-Вугуд.