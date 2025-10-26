https://ria.ru/20251026/ekspert-2050777608.html
Эксперт назвала открытие Россией "Атомной школы" в Египте прорывом
Эксперт назвала открытие Россией "Атомной школы" в Египте прорывом
Создание Россией учебно-производственного комплекса для обучения и повышения квалификации персонала АЭС "Эль-Дабаа" в Египте стало не только технологическим... РИА Новости, 26.10.2025
Эксперт назвала открытие Россией "Атомной школы" в Египте прорывом
Эль-Вугуд: открытие РФ Атомной школы в Египте укрепляет культурные мосты
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Создание Россией учебно-производственного комплекса для обучения и повышения квалификации персонала АЭС "Эль-Дабаа" в Египте стало не только технологическим прорывом, но и важным шагом в укреплении гуманитарного и культурного взаимодействия между двумя странами, заявила РИА Новости египетский критик и медийная персона Анас эль-Вугуд.
"Открытие Россией
"Атомной школы" в Египте
- это очень большой прорыв, который выводит на новый уровень не только техническое, но и культурное сотрудничество наших стран. Совместные проекты в такой передовой сфере, как ядерная энергетика, создают прочную основу для взаимопонимания между нашими народами", - заявила эль-Вугуд в кулуарах Международного форума сотрудничества к 100-летию народной дипломатии в Национальном центре "Россия".
По мнению собеседницы агентства, такие масштабные проекты, как создание "Атомной школы", способствуют не только технологическому развитию Египта, но и укреплению культурных связей между молодежью двух стран.
"В перспективе это усилит взаимное тяготение наших культур", - подчеркнула эль-Вугуд.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
26-27 октября.