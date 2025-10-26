Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге подростки избили мужчину - РИА Новости, 26.10.2025
19:08 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/ekaterinburg-2050767108.html
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
В Екатеринбурге подростки избили мужчину - РИА Новости, 26.10.2025
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
Подростки избили мужчину в Екатеринбурге, причиной могла стать просьба не нарушать порядок, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба СК... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T19:08:00+03:00
2025-10-26T19:08:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
екатеринбург
свердловская область
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге подростки избили мужчину

В Екатеринбурге подростки избили мужчину, возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Подростки избили мужчину в Екатеринбурге, причиной могла стать просьба не нарушать порядок, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба СК РФ.
"В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено, как группа подростков в Екатеринбурге избивает взрослого мужчину. Сообщается, что причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
"Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - уточняет СК РФ.
Судя по видео, распространенному местными СМИ, инцидент начался на остановке, мужчину подростки повалили на землю и стали пинать, а когда тот попытался зайти в автобус, его толкнули и продолжали избивать ногами.
В Иркутске возбудили дело после видео с избиением школьницы
23 октября, 18:26
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
