Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы - РИА Новости, 26.10.2025
14:12 26.10.2025
Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы
Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы
Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы
Договоры на квартиры в домах по программе реновации оформили 6,3 тысячи жителей Центрального округа Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной...
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
2025
Новости
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Договоры на квартиры в домах по программе реновации оформили 6,3 тысячи жителей Центрального округа Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации в Центральном административном округе получили жители четырех домов Пресненского района. Они приступили к осмотру жилья в ноябре 2019-го, а чуть позже в том же году к ним присоединились жильцы еще 14 домов. Сейчас завершили оформление документов на новые квартиры в округе горожане из 42 расселенных зданий, москвичи еще из одного дома находятся в процессе переселения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что новые квартиры уже предоставили жителям Пресненского, Басманного, Таганского, Красносельского и Мещанского районов.
Всего в ЦАО расселят свыше 16,5 тысячи человек из 110 старых домов, добавил Ефимов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что более 215 тысяч москвичей начнут переселение по реновации в 2026–2028 годах.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
