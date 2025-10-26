© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: жилье по реновации получили более 6 тысяч жителей центра Москвы

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Договоры на квартиры в домах по программе реновации оформили 6,3 тысячи жителей Центрального округа Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации в Центральном административном округе получили жители четырех домов Пресненского района. Они приступили к осмотру жилья в ноябре 2019-го, а чуть позже в том же году к ним присоединились жильцы еще 14 домов. Сейчас завершили оформление документов на новые квартиры в округе горожане из 42 расселенных зданий, москвичи еще из одного дома находятся в процессе переселения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что новые квартиры уже предоставили жителям Пресненского, Басманного, Таганского, Красносельского и Мещанского районов.

Всего в ЦАО расселят свыше 16,5 тысячи человек из 110 старых домов, добавил Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что более 215 тысяч москвичей начнут переселение по реновации в 2026–2028 годах.